Вінгер Баварії Серж Гнабрі знову відправився в лазарет після матчу з Арсеналом у Лізі чемпіонів.

Мюнхенці зіграли першу гру чвертьфіналу ЛЧ проти "канонірів" (2:2). Серж Гнабрі відзначився голом у ворота англійців, утім, мат він закінчити не зумів, оскільки отримав пошкодження.

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"Це травма підколінного сухожилля. Це не дуже добре перед другим матчем з Арсеналом", – цитує Тухеля офіційний сайт Баварії.

Варто зауважити, що Гнабрі нещодавно лише повернувся на поле. Вінгер мюнхенців три місяці не грав через м'язове пошкодження. Журналіст Флоріан Плеттенберг зазначив, що игрок пропустить близько 2-3 тижнів.

Якщо участь Сержа під питанням, то ось Альфонсо Девіс точно не зіграє у матчі-відповіді з Арсеналом. Захисник отримав дискваліфікацію за перебір жовтих карток.

Арсенал та Баварія зіграють у матчі-відповіді Ліги чемпіонів в середу, 17 квітня. Початок гри о 22:00 за київським часом.

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