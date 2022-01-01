Мюнхенський клуб не зможе розпочати підготовку до старту другої частини сезону в оптимальному стані.

Баварія планує відновити тренувальний процес 3 січня. Гравці починають повертатися і проходять обов'язкове тестування на COVID-19. Уже є перші інфіковані, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Позитивні тести здали чотири гравці. Усі вони провели відпустку за межами Німеччини. Мануель Нойєр (Мальдіви), Кінгслі Коман (Дубаї), Корентен Толіссо (Франція) та Омар Річардс (Англія) пішли на ізоляцію. Також захворів один із асистентів Юліана Нагельсманна.

Нагадаємо, перше коло Бундесліги Баварія завершила на першому місці в турнірній таблиці, на 9 очок випереджаючи найближчого переслідувача.

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