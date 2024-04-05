Марко Неппе покидає мюнхенський клуб після десяти років плідної роботи.

Баварія домовилася про припинення співпраці з Марко Неппе, повідомляє офіційний сайт клубу. Неппе прийшов у клуб скаутом влітку 2014-го, а з 2021-го виконував функції технічного директора.

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"Дякуємо Марко за роботу. Під керівництвом Неппе вдалося розкрити таланти Альфонсо Девіса та Джамала Мусіали, які перетворилися в гравців світового класу", – сказав гендир Баварії Ян-Крістіан Дреезен.

Відхід Неппе вписується в загальну картину перебудови керівництва Баварії. На головні ролі в клубі виходять Макс Еберль і Крістоф Фройнд, які займаються плануванням, зокрема пошуком заміни Тухелю.

Баварія підписала Девіса з Ванкувер Вайткепс, а Мусіалу переманила з академії Челсі. Останнім часом Неппе не брав участі в обговоренні трансферів через зміну ієрархії в клубі.