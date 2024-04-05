Марко Неппе покидает мюнхенский клуб после десяти лет плодотворной работы.

Бавария договорилась о прекращении сотрудничества с Марко Неппе, сообщает официальный сайт клуба. Неппе пришел в клуб скаутом летом 2014-го, а с 2021-го выполнял функции технического директора.

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"Благодарим Марко за работу. Под руководством Неппе удалось раскрыть таланты Альфонсо Дэвиса и Джамала Мусиалы, которые превратились в игроков мирового класса", – сказал гендир Баварии Ян-Кристиан Дреезен.

Уход Неппе вписывается в общую картину перестройки руководства Баварии. На главные роли в клубе выходят Макс Эберль и Кристоф Фройнд, которые занимаются планированием, в частности поиском замены Тухелю.

Бавария подписала Дэвиса из Ванкувер Уайткэпс, а Мусиалу переманила из академии Челси. В последнее время Неппе не участвовал в обсуждении трансферов из-за смены иерархии в клубе.