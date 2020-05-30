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Баварія вкотре втратила Ернандеса через ушкодження

30 травня 23:20 206 Читать на русском
Баварія вкотре втратила Ернандеса через ушкодження
Лукас Ернандес (у центрі) / ФК Баварія

Оборонець мюнхенської Баварії Лукас Ернандес не зміг завершити поєдинок 29-го туру німецької Бундесліги проти дюссельдорфської Фортуни.

15’ Матіас Йоргенсен
29’ Бенжамен Павар
43’ Роберт Лєвандовскі
50’ Роберт Лєвандовскі
52’ Альфонсо Девіс
 
15’ Матіас Йоргенсен
29’ Бенжамен Павар
43’ Роберт Лєвандовскі
50’ Роберт Лєвандовскі
52’ Альфонсо Девіс

Чемпіон світу зазнав травми в першому таймі поєдинку проти "95-х". Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

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Ернандес був замінений Кюїзонсом у перерві матчу проти Фортуни. У французького оборонця, який може стати конкурентом Олександра Зінченка в Манчестер Сіті, ушкодження привідного м'яза. Керманич мюнхенців Ганс-Дітер Флік зізнався, що вирішив не ризикувати здоров'ям Ернандеса, оскільки доля поєдинку фактично була вирішена ще в перші 45 хвилин.

До слова, для 24-річного француза це вже четверта травма після переходу з Атлетіко за 80 млн євро минулоріч. Через часті проблеми зі здоров'ям Лукас Ернандес у нинішньому сезоні провів лише 17 матчів у всіх турнірах.

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Теги
Баварія Баварія Німеччина Лукас Ернандес Лукас Ернандес Баварія - Фортуна
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