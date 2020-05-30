Баварія вкотре втратила Ернандеса через ушкодження

Оборонець мюнхенської Баварії Лукас Ернандес не зміг завершити поєдинок 29-го туру німецької Бундесліги проти дюссельдорфської Фортуни.

Чемпіон світу зазнав травми в першому таймі поєдинку проти "95-х". Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

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Ернандес був замінений Кюїзонсом у перерві матчу проти Фортуни. У французького оборонця, який може стати конкурентом Олександра Зінченка в Манчестер Сіті, ушкодження привідного м'яза. Керманич мюнхенців Ганс-Дітер Флік зізнався, що вирішив не ризикувати здоров'ям Ернандеса, оскільки доля поєдинку фактично була вирішена ще в перші 45 хвилин.

До слова, для 24-річного француза це вже четверта травма після переходу з Атлетіко за 80 млн євро минулоріч. Через часті проблеми зі здоров'ям Лукас Ернандес у нинішньому сезоні провів лише 17 матчів у всіх турнірах.

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