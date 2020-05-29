Зінченко ризикує отримати в конкуренти найдорожчого лівого оборонця планети

Англійський Манчестер Сіті в найближче трансферне вікно може отримати несподіване підсилення лінії оборони.

Мюнхенська Баварія запланувала попрощатися з Лукасом Ернандесом і прилаштувати його в Манчестер Сіті. Про це повідомляє Tz.de.

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Французький оборонець, зокрема, може стати частиною угоди щодо переїзду в Німеччину Лероя Сане. Альтернативний варіант для Ернандеса, який грає на лівому фланзі та в центрі оборони – міланський Інтер. Сам чемпіон світу не має наміру покидати Мюнхен і прагне в новому сезоні стати провідним виконавцем "ротен".

У нинішньому сезоні Лукас Ернандес провів лише 16 матчів у всіх турнірах. Рік тому Баварія віддала за нього 80 млн євро мадридському Атлетіко.

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