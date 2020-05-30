toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Германия
ШАХТЕР - ДИНАМО КИЕВ КАРПАТЫ КОРОНАВИРУС УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Бавария в очередной раз потеряла Эрнандеса из-за повреждения

30 мая 23:20 22 Читати українською
Бавария в очередной раз потеряла Эрнандеса из-за повреждения
Лукас Эрнандес (в центре) / ФК Бавария

Защитник мюнхенской Баварии Лукас Эрнандес не смог завершить поединок 29-го тура немецкой Бундеслиги против дюссельдорфской Фортуны.

15’ Матиас Йоргенсен
29’ Бенжамен Павар
43’ Роберт Левандовски
50’ Роберт Левандовски
52’ Альфонсо Дэвис
 
15’ Матиас Йоргенсен
29’ Бенжамен Павар
43’ Роберт Левандовски
50’ Роберт Левандовски
52’ Альфонсо Дэвис

Чемпион мира получил травму в первом тайме поединка против "95-х". Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Новый шаг Баварии к чемпионству в видеообзоре разгрома Фортуны

Эрнандес был заменен на Кюизонса в перерыве матча против Фортуны. У французского защитника, который может стать конкурентом Александра Зинченко в Манчестер Сити, повреждение приводящей мышцы. Наставник мюнхенцев Ханс-Дитер Флик признался, что решил не рисковать здоровьем Эрнандеса, поскольку судьба поединка фактически была решена еще в первые 45 минут.

К слову, для 24-летнего француза это уже четвертая травма после перехода из Атлетико за 80 млн евро в прошлом году. Из-за частых проблем со здоровьем Лукас Эрнандес в нынешнем сезоне провел лишь 17 матчей во всех турнирах.

Бавария поиздевалась над Фортуной, Вольфсбург проиграл Айнтрахту, Вердер одолел Шальке: 29 тур Бундеслиги, суббота

blog_ava
Александрия – Заря: крутой матч с качественным, но скандальным арбитражем, проблемы с кондициями и социальной дистанцией
30 мая
863
Теги
Германия Бавария Бавария Лукас Эрнандес Лукас Эрнандес Бавария - Фортуна
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
16
час
:
17
мин
Шахтер
17:00
Динамо Киев
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук