Бавария в очередной раз потеряла Эрнандеса из-за повреждения

Защитник мюнхенской Баварии Лукас Эрнандес не смог завершить поединок 29-го тура немецкой Бундеслиги против дюссельдорфской Фортуны.

Чемпион мира получил травму в первом тайме поединка против "95-х". Об этом сообщает официальный сайт клуба.

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Эрнандес был заменен на Кюизонса в перерыве матча против Фортуны. У французского защитника, который может стать конкурентом Александра Зинченко в Манчестер Сити, повреждение приводящей мышцы. Наставник мюнхенцев Ханс-Дитер Флик признался, что решил не рисковать здоровьем Эрнандеса, поскольку судьба поединка фактически была решена еще в первые 45 минут.

К слову, для 24-летнего француза это уже четвертая травма после перехода из Атлетико за 80 млн евро в прошлом году. Из-за частых проблем со здоровьем Лукас Эрнандес в нынешнем сезоне провел лишь 17 матчей во всех турнирах.

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