Баварія поставила за мету підписати Харрі Кейна, однак переговори з Тоттенхемом дуже важко просуваються. У Мюнхені припускають, що доведеться зачекати рік, поки у форварда завершиться контракт, і підписати його вільним агентом. Кейн не проти такого варіанту.

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Однак Баварія все одно не хоче розпочинати сезон без елітного нападника. Клуб підшукав тимчасову альтернативу Кейну – Хуліана Альвареса. Баварія сподівається, що чемпіон світу-2022 не захоче сидіти за спиною Холанда, а Манчестер Сіті погодиться на річну оренду.

Інший варіант – Душан Влаховіч. Як повідомляє SportBild, Баварія планує провести сезон-2023/24 з трьома форвардами: 34-річним Шупо-Мотінгом, 18-річним Телем і Альваресом або Влаховічем в ролі основного.