У рамках 3-го туру АПЛ Лідс на виїзді переграв Шеффілд Юнайтед. Рахунок та звіт про матч читайте на "Футбол24".

Чемпіонат Англії 2020/21, 3-й тур

Шеффілд Юнайтед – Лідс – 0:1

Гол: Бемфорд, 88

Тоттенхем – Ньюкасл – початок о 16:00

Шеффілд Юнайтед у рідних стінах приймав Лідс. На 29-й хвилині "клинки" могли відкривати рахунок. Це Ландстрем отримав передачу у карному майданчику і миттєво пробив у нижній лівий кут – голкіпер у дивовижному стрибку парирував удар. Після цього Шеффілд мав ще кілька хороших моментів, але щоразу на заваді вставав воротар.

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У другому таймі активніше виглядав Лідс. На 61-й Даллас виконав чудовий індивідуальний прохід, обіграв голкіпера і пробив, але м'яч влучив у захисника, який вибив його за межі поля. Під завісу зустрічі Харрісон ефектно закрутив на дальню стійку, а Бемфорд головою замкнув, забивши перший і єдиний гол у цьому матчі. Мінімальна перемога Лідса.

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