"Я почуваюся лайном. Сьогоднішній менталітет переміг якість. Я не вірю в жахливі заяви тренера. Це не та проблема, з якою ми зараз маємо справу.

Тухель виправдався за чергову поразку – тренер Баварії зізнався, чи вірить у перемогу в Бундеслізі

Чи буде Тухель все ще на своїй посаді наступного тижня? Звичайно", – цитує Дрессена журналіст Патрік Штрассер.

Нагадаємо, що Баварія програла Бохуму 2:3 у 22 турі Бундесліги. Мюнхенці розташувалися на другій сходинці з 50 балами.

Баварія поступилась аутсайдеру Бундесліги, зазнавши 3-ї поразки поспіль – Упамекано привіз пенальті, Кейн не став героєм