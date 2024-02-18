Баварія ухвалила рішення щодо майбутнього Тухеля
18 лютого 23:30 - Читать на русском
Виконавчий директор Баварії Ян-Крістіан Дрессен висловився щодо долі Томаса Тухеля після провалу.
32’ Такума Асано
44’ Кевен Шлоттербек
78’ Кевін Штогер
Джамал Мусіала 14’
Дайот Упамекано 78’
Харрі Кейн 87’
14’ Джамал Мусіала
32’ Такума Асано
44’ Кевен Шлоттербек
78’ Кевін Штогер
78’ Дайот Упамекано
87’ Харрі Кейн
"Я почуваюся лайном. Сьогоднішній менталітет переміг якість. Я не вірю в жахливі заяви тренера. Це не та проблема, з якою ми зараз маємо справу.
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Чи буде Тухель все ще на своїй посаді наступного тижня? Звичайно", – цитує Дрессена журналіст Патрік Штрассер.
Нагадаємо, що Баварія програла Бохуму 2:3 у 22 турі Бундесліги. Мюнхенці розташувалися на другій сходинці з 50 балами.
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