Баварія узгодила рекордний трансфер Сане

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Арсенал підписав Ніколя Пепе – трансфер став рекордним в історії клубу
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Коноплянка стане гравцем Бешикташа – турецькі ЗМІ вже знають суму трансферу і зарплату українцяТуреччина — 16:03 2034
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Лунін з новою пропозицією – фанати Реала високо оцінили дебют українця при Зідані, а екс-тренер Мадрида виніс вердиктІспанія — 15:50 6351
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