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Баварія узгодила рекордний трансфер Сане

19:57 235 Читать на русском
Баварія узгодила рекордний трансфер Сане
Лерой Сане / ФК Манчестер Сіті

Хавбек Манчестер Сіті Лерой Сане за крок від переходу в Баварію.

Мюнхенська Баварія узгодила трансфер хавбека Манчестер Сіті Лероя Сане. За інформацією Kicker, німці заплатять 100 млн євро.

Тоттенхем – Баварія – 2:2 (6:5, пен.) – відео голів та огляд матчу

Сане перебрався в Англію влітку 2016 року з Шальке. За цей час він двічі виграв АПЛ, а також одного разу став володарем "Квадрупла" (усі внутрішні трофеї протягом одного сезону).

Баварія у сезоні 2018/19 у драматичному протистоянні захистила титул чемпіона Німеччини.

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