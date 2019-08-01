Баварія узгодила рекордний трансфер Сане

Хавбек Манчестер Сіті Лерой Сане за крок від переходу в Баварію.

Мюнхенська Баварія узгодила трансфер хавбека Манчестер Сіті Лероя Сане. За інформацією Kicker, німці заплатять 100 млн євро.

Тоттенхем – Баварія – 2:2 (6:5, пен.) – відео голів та огляд матчу

Сане перебрався в Англію влітку 2016 року з Шальке. За цей час він двічі виграв АПЛ, а також одного разу став володарем "Квадрупла" (усі внутрішні трофеї протягом одного сезону).

Баварія у сезоні 2018/19 у драматичному протистоянні захистила титул чемпіона Німеччини.