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Бавария согласовала рекордный трансфер Сане

19:57 77 Читати українською
Бавария согласовала рекордный трансфер Сане
Лерой Сане / ФК Манчестер Сити

Хавбек Манчестер Сити Лерой Сане в шаге от перехода в Баварию.

Мюнхенская Бавария согласовала трансфер хавбека Манчестер Сити Лероя Сане. По информации Kicker, немцы заплатят более 100 млн евро. Как сообщает Bild, хавбек подпишет контракт на 5 лет с зарплатой 20 млн евро в год.

Тоттенхэм – Бавария – 2:2 (6:5, пен.) – видео голов и обзор матча

Сане перебрался в Англию летом 2016 из Шальке. За это время он выиграл все внутренние трофеи, 3 из них – в течение одного сезона.

Бавария в сезоне 2018/19 в драматическом противостоянии защитила титул чемпиона Германии.

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