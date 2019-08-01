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Тоттенхем – Баварія – 2:2 (6:5, пен.) – відео голів та огляд матчу

09:33 282 Читать на русском
Тоттенхем – Баварія – 2:2 (6:5, пен.) – відео голів та огляд матчу
Тоттенхем – Баварія – відео голів та огляд матчу / Фото ФК Тоттенхем

В це важко повірити, але Тоттенхем здобув трофей. Вашій увазі відео голів та огляд фіналу Audi Cup Тоттенхем – Баварія.

Товариські матчі
Тоттенхем
2
2 : 2
2
Баварія
21:30 31:07:2019
осн. час ( 2 : 2 )
пен. ( 6 : 5 )
завершено
 

Audi Cup, фінал

Тоттенхем – Баварія – 2:2 (по пен – 3:2)

Голи: Ламела, 19, Еріксен, 59 – Арп, 61, Девіс, 82

Пропущений гол Луніна у відеоогляді перестрілки Реал – Фенербахче – 5:3

"Шпори" відкрили рахунок вже у першому таймі та до перерви впевнено володіли ініціативою. На початку другої половини зустрічі Еріксен подвоїв перевагу Тоттенхема.

Другий гол розізлив гравців Баварії, які зуміли відквитати два м'ячі та перевести гру в овертайм. Переможець турніру вирішувався у серії післяматчевих пенальті, де влучнішими були саме гравці лондонського клубу.

Тоттенхем по пенальті переграв Баварію у фіналі Audi Cup – "шпори" завоювали заслужений трофей

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Теги
Баварія Баварія Тоттенхем Тоттенхем Товариські матчі Audi Cup Тоттенхем - Баварія
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