Тоттенхем – Баварія – 2:2 (6:5, пен.) – відео голів та огляд матчу

В це важко повірити, але Тоттенхем здобув трофей. Вашій увазі відео голів та огляд фіналу Audi Cup Тоттенхем – Баварія.
Audi Cup, фінал
Тоттенхем – Баварія – 2:2 (по пен – 3:2)
Голи: Ламела, 19, Еріксен, 59 – Арп, 61, Девіс, 82
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"Шпори" відкрили рахунок вже у першому таймі та до перерви впевнено володіли ініціативою. На початку другої половини зустрічі Еріксен подвоїв перевагу Тоттенхема.
Другий гол розізлив гравців Баварії, які зуміли відквитати два м'ячі та перевести гру в овертайм. Переможець турніру вирішувався у серії післяматчевих пенальті, де влучнішими були саме гравці лондонського клубу.
Тоттенхем по пенальті переграв Баварію у фіналі Audi Cup – "шпори" завоювали заслужений трофей