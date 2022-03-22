Мюнхенці хочуть підписати Раяна Гравенберха, однак поки що не можуть домовитися про ціну.

Баварія шукає нового хавбека. Пріоритетним варіантом став Раян Гравенберх. 19-річний півзахисник вже два сезони грав в основі Аякса та готовий зробити наступний крок.

Сам футболіст хоче переїхати в Бундеслігу, а Баварія розчищає під нього склад. Піде не лише Толіссо – у Мюнхені прагнуть продати також Марка Року. За наявності пропозиції може піти і Марсель Забітцер.

Аякс просить за Гравенберха 30 мільйонів євро. Баварія навіть не розглядає варіант заплатити таку суму та сподівається, що в Амстердамі підуть на поступки, повідомляє Sky Sport.

Ігровий портрет Гравенберха:

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