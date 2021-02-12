Забарний і Трубін увійшли в топ-50 найкращих гравців світу до 20 років за версією L'Equipe
Представники Динамо та Шахтаря вкотре опинились у престижному рейтингу.
Французьке видання L’Équipe опублікувало "п'ятдесятку" найкращих молодих футболістів світу. До списку потрапили одразу двоє українців. 23-ю сходинку посів захисник Динамо Ілля Забарний, а на 30-му місці опинився голкіпер Шахтаря Анатолій Трубін.
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Очолив рейтинг форвард Барселони Ансу Фаті. Також до трійки найкращих увійшли Едуардо Камавінга (Ренн) і Раян Гравенберх (Аякс).
Топ-10 найкращих молодих футболістів світу виглядає наступним чином:
1. Ансу Фаті (Іспанія) – Барселона
2. Едуардо Камавінга (Франція) – Ренн
3. Раян Гравенберх (Нідерланди) – Аякс
4. Педрі (Іспанія) – Барселона
5. Джованні Рейна (США) – Борусія Дортмунд
6. Джуд Беллінгем (Англія) – Борусія Дортмунд
7. Ярі Версарен (Бельгія) – Андерлехт
8. Мейсон Грінвуд (Англія) – Манчестер Юнайтед
9. Букайо Сака (Англія) – Арсенал
10. Майрон Боаду (Нідерланди) – АЗ
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