Байєр на виїзді розгромив Падерборн, Баварія знищила Герту і піднялась на другу сходинку Бундесліги

У суботу, в рамках 18-го туру, в Бундеслізі відбулось два матчі. Рахунок та звіт про поєдинки читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Німеччини 2019/20, 18-й тур

Герта – Баварія – 0:4

Голи: Мюллєр, 60, Лєвандовскі, 73 (пен.), Алькантара, 75, Перішіч, 84

Падерборн – Байєр – 1:4

Голи: Србени, 51 – Фолланд, 11, 14, Баумгартлінгер, 36, Хаверц, 75

Чемпіон Німеччини у Берліні намагався скористатися невдачею менхенгладбаської Борусії і, здобувши три очки, піднятись на чисту другу сходинку. Мюнхенці володіли відчутною перемогою і в середині першого тайму Роберт Лєвандовскі зумів відкрити рахунок. Однак суддя взяття воріт скасував, зафіксувавши порушення правил у нападі. За мить до свистка на перерву берлінців врятував голкіпер Руне Ярстейн, зреагувавши на постріл головою Івана Перішіча.

По перерві Баварію прорвало! Спочатку Томас Мюллєр після подачі Перішіча майстерно замкнув у ворота. Згодом вдруге забив Лєвандовскі, але арбітр знову гол не зарахував через порушення правил. Зрештою, третя спроба виявилась вдалою – поляк реалізував пенальті (після затримки суперника Лукасом Клюнтером). За три хвилини свій шанс не втратив і Тьягу Алькантара, поціливши у ліву дев’ятку. Згодом Перішіч, який дуже хотів забити, довів рахунок до непристойного. Під кінець зустрічі Паскаль Копке міг один гол відквитати, але Мануель Нойєр був напоготові.

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Відвертий аутсайдер турнірної таблиці Падерборн вже до 15-ї хвилини "горів" Байєру 0:2. Кевіну Фолланду протягом трьох хвилин вдалось двічі вистрибнути вище за інших і спрямувати головою м’яч у сітку воріт. Ще до перерви третій гол забив Юліан Баумгартлінгер.

Після відпочинку господарі один гол відквитали – на добиванні вдало зіграв Денніс Србени. Та "фармацевти" не збирались заспокоюватись – Кай Хаверц після передачі Мусси Діабі знову встановив різницю в рахунку у три м’ячі.

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