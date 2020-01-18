РБ Лейпциг здолав Уніон Берлін і відірвався від другого місця на п’ять очок, Холанд врятував Борусію Д від поразки

У суботу, в рамках 18-го туру, в Бундеслізі відбулось кілька матчів. Рахунок та звіт про поєдинки читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Німеччини 2019/20, 18-й тур

Аугсбург – Борусія Д – 3:5

Голи: Нідерлехнер, 34, 55, Ріхтер, 46 – Брандт, 49, Холанд, 59, 71, 79, Санчо, 61

Хоффенхайм – Айнтрахт – 1:2

Голи: Стафілідіс, 48 – Дост, 18, Чендлер, 62

Фортуна – Вердер – 0:1

Гол: Кастенмайєр, 67 (аг.)

Вилучення: Мойсандер, 90+5 (друга жовта картка, Вердер)

Кельн – Вольфсбург – 3:1

Голи: Кордоба, 22, 45+2, Хектор, 62 – Штеффен, 66

Майнц – Фрайбург – 1:2

Голи: Матета, 82 – Квон, 28, Петерсен, 41

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Середняк Бундесліги приймав одного з претендентів на чемпіонство – дортмундську Борусію. Господарі в середині тайму відкрили рахунок і довели першу половину зустрічі до перемоги. По перерві "фугери" подвоїли свою перевагу, однак за три хвилини "джмелі" скоротили рахунок до мінімуму. Аугсбург не заспокоювався і забив втретє. Як наслідок, на полі з’явився норвезький новачок дортмундців Ерлінг Холанд, якому протягом двадцяти хвилин вдалось тричі вразити ворота Томаша Коубека. Записав своє прізвище у протокол і Джейдон Санчо. Тож 3:5 – тріумфально-вольова перемога "джмелів".

Міцні середняки Бундесліги Хоффенхайм і Айнтрахт дещо здивували результатом. Гості вже на 18-й хвилині вийшли вперед: Бас Дост ударом з близької відстані прошив голкіпера. Одразу ж по перерві Константінос Стафілідіс рахунок зрівняв, однак Тімоті Чендлер в середині другої половини зустрічі знову вивів гостей вперед. "Орли" могли довести рахунок до розгромного, але футболістам бракувало точності. А Хоффенхайм, хоч і володів перевагою на полі, так і не спромігся звести гру бодай до нічиєї.

Два аутсайдери турнірної таблиці – Фортуна та Вердер – вирішували між собою, хто ж з них сильніший на даний момент. За рівної гри більше пощастило Вердеру – Флоріан Кастенмайєр влучив у власні ворота і приніс мінімальну перемогу бременцям.

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Кельн на власному полі несподівано розгромив Вольфсбург. Відкривши рахунок в середині тайму, "цапи" ще один гол забили "у роздягальню" – обидва влучних постріли на рахунку Джона Кордоби. По перерві Йонас Хектор потроїв перевагу своєї команди, однак вже за три хвилини Ренато Штеффен скоротив рахунок. Більше голів у матчі глядачі не побачили.

Фрайбург ще до перерви фактично вирішив долю матчу, забивши два сухих голи в ворота Майнца. "Карнавальники" лише за вісім хвилин до закінчення поєдинку зуміли выдквитати один м’яч. На більше ні сил ні часу не вистачило.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ НІМЕЧЧИНИ