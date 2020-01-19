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Бавария разгромила Герту и поднялась на вторую строчку турнирной таблицы: 18-й тур Бундеслиги, воскресенье

18:29 46 Читати українською
Бавария разгромила Герту и поднялась на вторую строчку турнирной таблицы: 18-й тур Бундеслиги, воскресенье
Герта – Бавария – 0:4 / Твиттер ФК Бавария

В субботу, в рамках 18-го тура, в Бундеслиге состоялось два матча. Счет и отчет о поединках читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Германии 2019/20, 18-й тур

Герта – Бавария – 0:4

Голы: Мюллер, 60, Левандовски, 73 (пен.), Алькантара, 75, Перишич, 84

Падерборн – Байер – начало матча в 19:00

Чемпион Германии в Берлине пытался воспользоваться неудачей менхенгладбахской Боруссии и, добыв три очка, подняться на чистую вторую строчку. Мюнхенцы владели ощутимым преимуществом и в середине первого тайма Роберт Левандовски сумел открыть счет. Однако судья взятие ворот отменил, зафиксировав нарушение правил в нападении. За мгновение до свистка на перерыв берлинцев спас голкипер Руне Ярстейн, среагировав на выстрел головой Ивана Перишича.

После перерыва Баварию прорвало! Сначала Томас Мюллер после подачи Перишича мастерски замкнул в ворота. Впоследствии второй раз забил Левандовски, но арбитр вновь гол не засчитал из-за нарушения правил. В конце концов, третья попытка оказалась удачной – поляк реализовал пенальти (после задержки соперника Лукасом Клюнтером). Через три минуты свой шанс не упустил и Тьягу Алькантара, попав в левую девятку.

Впоследствии Перишич, который очень хотел забить, довел счет до неприличного. Под конец встречи Паскаль Копке мог один гол отквитать, но Мануэль Нойер был начеку.

Победила принесла Баварии 36 очков и вынесла мюнхенцев на чистую вторую строчку, Герта с 19 пунктами осталась четырнадцатой.

РБ Лейпциг одолел Унион Берлин и оторвался от второго места на пять очков, Холланд спас Боруссию Д от поражения

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