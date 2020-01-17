Шальке впевнено переміг Борусію М – форвард збірної Австрії оформив гол+пас

В рамках матчу 18-го туру Бундесліги Шальке переграв гладбаську Борусію завдяки голу та асисту Міхаеля Грегоріча (2:0).

Бундесліга відкривала друге коло поєдинком у Гельзенкірхені, де місцевий Шальке приймав Борусію. Господарі цілком могли пропустити вже на 5-й хвилині після класного удару Плеа в дев'ятку, але його витягнув Шуберт. "Кнаппен" одразу відповіли супермоментом: Грегоріч потужним пострілом з кількох метрів замкнув крос від Рамана – Зоммер парирував його, а потім і добивання Грегоріча. На 28-й же голкіпер ґладбахців виручив під час виходу Рамана віч-на-віч. В такому дусі пройшов весь перший тайм, однак голів у ньому вболівальники не побачили.

Тодібо став гравцем Шальке

По перерві Шальке вдалося забити швидкий гол: контратака на 48-й хвилині завершилась пасом австрійця Грегоріча на Сердара, який з лінії напівкола перед штрафним поцілив у правий нижній кут – 1:0! На 58-й же Грегоріч подвоїв перевагу, замкнувши простріл з лівого флангу на дальню стійку – Борусія знову пропустила жахливу контратаку. 2:0.

Гості намагалися відігратися, однак "кнаппен" врятувала блискуча гра Шуберта. Голкіпер Шальке парирував замикання навісу від Штіндля на 68-й хвилині та потужний удар Тюрама під поперечину на 71-й. Зрештою, всі спроби ґладбахців виявились марними – фінальний свисток зафіксував суху перемогу гельзенкірхенців.

Таким чином, Шальке набрав 33 очки й піднявся у зону Ліги чемпіонів, наздогнавши Баварію в турнірній таблиці. Борусія М тримається на другій позиції, маючи 35 залікових балів. До першої сходинки залишається два пункти.

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