У суботу у 26-му турі чемпіонату Німеччини відбулось декілька матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Німеччина, Бундесліга, 26-й тур

Хоффенхайм – Баварія – 1:1

Голи: Баумгартнер, 32 – Лєвандовскі, 45+3

Фрайбург – Вольфсбург – 3:2

Голи: Гріфо, 7, 43, Шлоттербек, 87 – Крузе, 52, Арнольд, 84

Уніон – Штутгарт – 1:1

Голи: Авоньї, 41 (п.) – Калайджіч, 90

Борусія М – Герта – початок матчу о 19:30

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Хоффенхайм, який стрімко рветься у трійку Бундесліги, першим забив у ворота Баварії на екваторі першого тайму. Незадовго до перерви Мюллєр зумів зрівняти, але гол скасували через офсайд. Мюнхенці таки витиснули максимум з кутового на третій доданій хвилині і Лєвандовскі головою відновив статус-кво. Більше команди не забивали – Баварія продовжує лідирувати, натомість Хоффенхайм втратив одну сходинку і став п'ятим.

Фрайбург пішов на перерву у матчі з Вольфсбургом ведучи у рахунку 2:0: Гріфо на початку тайму зі штрафного закрутив сферу у дев'ятку, а перед самим свистком оформив дубль. "Вовки" після відпочинку зрівняли, а під кінець матчу, здавалось, врятували поєдинок, зрівнявши. Однак вже за дві хвилини Шлоттербек знову вивів Фрайбург вперед і господарі свого вже не віддали. Як наслідок, підопічні Крістіана Штрайха заскочили у топ-4 Бундесліги.

У ще одному матчі Уніон не втримав перемогу над Штутгартом. Авоньї з пенальті наприкінці першого тайму вивів берлінців вперед і господарі вперто тримали цей рахунок. Однак не встояли і пропустили прикрий гол на останній хвилині. Набране очко допомогло "швабам" покинути передостанню сходинку турнірної таблиці.

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