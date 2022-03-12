Німецька першість вкотре приверне увагу всього світу до кривавих подій в Україні.

Футболісти на матчі Бундесліги з плакатом проти війни в Україні / Getty Images

Перша та Друга Бундесліги Німеччини вирішили солідаризуватися з Україною, розмістивши на м’ячах, якими гратимуть у найближчому турі, синьо-жовтий прапор, повідомляє Kicker.

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На сфері також буде напис "Stand With Ukraine" ("Разом з Україною", – прим.). Такі м’ячі будуть використовуватися у 18 поєдинках цього вікенду.

Нагадаємо, у попередньому турі Бундесліга разом з АПЛ змінила свій логотип на підтримку України, а німецькі клуби проводили різноманітні акції під час матчів.

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