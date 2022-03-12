В субботу в 26-м туре чемпионата Германии состоялось несколько матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Германия, Бундеслига, 26-й тур

Хоффенхайм – Бавария – 1:1

Голы: Баумгартнер, 32 – Левандовски, 45+3

Фрайбург – Вольфсбург – 3:2

Голы: Грифо, 7, 43, Шлоттербек, 87 – Крузе, 52, Арнольд, 84

Унион – Штутгарт – 1:1

Голы: Авоньи, 41 (п.) – Калайджич, 90

Боруссия М – Герта – начало матча в 19:30

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Хоффенхайм, стремительно рвущийся в тройку Бундеслиги, первым забил в ворота Баварии на экваторе первого тайма. Незадолго до перерыва Мюллер сумел сравнять, но гол отменили из-за офсайда. Мюнхенцы все-таки извлекли максимум из углового на третьей добавленной минуте и Левандовски головой восстановил статус-кво. Больше команды не забивали – Бавария продолжает лидировать, а Хоффенхайм потерял одну строчку и стал пятым.

Фрайбург ушел на перерыв в матче с Вольфсбургом, ведя в счете 2:0: Грифо в начале тайма со штрафного закрутил сферу в девятку, а перед самым свистком оформил дубль. "Волки" после отдыха сравняли, а к концу матча, казалось, спасли поединок, сравняв. Однако уже через две минуты Шлоттербек снова вывел Фрайбург вперед и хозяева своего уже не отдали. Как следствие, подопечные Кристиана Штрайха запрыгнули в топ-4 Бундеслиги.

В еще одном матче Унион не удержал победу над Штутгартом. Авоньи с пенальти в конце первого тайма вывел берлинцев вперед и хозяева упорно удерживали этот счет. Однако не устояли и пропустили досадный гол на последней минуте. Набранное очко помогло "швабам" покинуть предпоследнюю строчку турнирной таблицы.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА ГЕРМАНИИ