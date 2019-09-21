Дебютний гол Коутінью у відеоогляді матчу Баварія – Кельн – 4:0

Баварія розгромила Кельн в рамках 5-го туру Бундесліги. Дивіться відео голів та огляд матчу Баварія – Кельн.

Баварія без проблем розбила Кельн. Рахунок дуже швидко відкрив Лєвандовскі на 3-ій хвилині матчу, а по перерві поляк оформив дубль. Далі ж забивали новачки мюнхенців: спочатку Коутінью реалізував пенальті і відзначився першим голом після відходу з Барселони, а Перішіч поставив крапку в матчі.

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Таким чином, Баварія набрала 11 очок та перебуває на 1 сходинці, хоча РБ Лейпциг має матч в запасі. Кельн з 3 очками лишається в зоні вильоту.