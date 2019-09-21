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Дебютний гол Коутінью у відеоогляді матчу Баварія – Кельн – 4:0

20:15 262 Читать на русском
Дебютний гол Коутінью у відеоогляді матчу Баварія – Кельн – 4:0
Дебютний гол Коутінью у відеоогляді матчу Баварія – Кельн – 4:0 / твіттер ФК Баварія

Баварія розгромила Кельн в рамках 5-го туру Бундесліги. Дивіться відео голів та огляд матчу Баварія – Кельн.

3’ Роберт Лєвандовскі
48’ Роберт Лєвандовскі
60’ Філіппе Коутінью
73’ Іван Перішіч
 
3’ Роберт Лєвандовскі
48’ Роберт Лєвандовскі
60’ Філіппе Коутінью
73’ Іван Перішіч

Баварія без проблем розбила Кельн. Рахунок дуже швидко відкрив Лєвандовскі на 3-ій хвилині матчу, а по перерві поляк оформив дубль. Далі ж забивали новачки мюнхенців: спочатку Коутінью реалізував пенальті і відзначився першим голом після відходу з Барселони, а Перішіч поставив крапку в матчі.

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Таким чином, Баварія набрала 11 очок та перебуває на 1 сходинці, хоча РБ Лейпциг має матч в запасі. Кельн з 3 очками лишається в зоні вильоту.

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Відеоновини Філіппе Коутінью Філіппе Коутінью Іван Перішіч Іван Перішіч Баварія Баварія Кельн Кельн Німеччина Баварія - Кельн Роберт Лєвандовскі Роберт Лєвандовскі
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