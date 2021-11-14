Севільський Бетіс накинув оком на півзахисника мюнхенської Баварії Марка Року. Трансфер може відбутися взимку.

"Геліополіти" прагнуть підписати хавбека "ротен", повідомляє Diario de Sevilla.

Піти, щоб повернутися: Йовіч підготував план підкорення Бернабеу

Перехід на умовах оренди запланований на січень. Трансфер Роки – особиста ініціатива керманича Бетіса Мануеля Пеллегріні. Контракт іспанця, який у 2019 році став чемпіоном Європи в складі збірної U-21, чинний до літа 2025-го.

У нинішньому сезоні Марк Рока не провів жодної хвилини за Баварію і лише 6 разів потрапив у заявку на матчі мюнхенців. Торік у жовтні "ротен" заплатили за нього 8,1 млн євро.

Барса презентувала Хаві: божевільні співи з Лапортою, зауваження ветеранам, меседж Дембеле і Мессі