Тель продовжив із Баварією контракт до літа 2029 року, інформує офіційний сайт мюнхенців. Термін попередньої угоди був розрахований до літа 2027 року. Згідно з Kicker, Баварія була б рада укласти з гравцем більш тривалу угоду, проте в Німеччині на терміни контрактів встановлено п'ятирічний ліміт.

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Боси мюнхенського клубу повністю переконані в таланті й потенціалі Теля. "Він поставить багато знаків оклику", – заявив спортивний директор Баварії Макс Еберль.

Влітку 2022 року Баварія придбала Матіса за 20 млн євро у Ренна. Відтоді він зіграв за команду 59 матчів, у яких забив 13 голів і оформив 5 гольових передач. У цьому сезоні Тель часто виходив на заміну і відзначався результативною дією.