Тель продлил с Баварией контракт до лета 2029 года, информирует официальный сайт мюнхенцев. Срок предыдущего соглашения был рассчитан до лета 2027 года. Согласно Kicker, Бавария была бы рада заключить с игроком более длительное соглашение, но в Германии на сроки контрактов установлен пятилетний лимит.

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Боссы мюнхенского клуба полностью убеждены в таланте и потенциале Теля. "Он поставит много восклицательных знаков", – заявил спортивный директор Баварии Макс Эберль.

Летом 2022 года Бавария приобрела Матиса за 20 млн евро у Ренна. С тех пор он сыграл за команду 59 матчей, в которых забил 13 голов и оформил 5 голевых передач. В этом сезоне Тель часто выходил на замену и отличался результативным действием.