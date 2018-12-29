Баварія приготувала 17 млн євро на таланта Челсі Хадсона-Одоя

Вінгер лондонського Челсі Каллум Хадсон-Одой уже незабаром може стати гравцем мюнхенської Баварії.

18-річний талант Челсі може перейти в Баварію за 17 млн євро, повідомляє Daily Mail.

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За інформацією видання, "ротен" планують придбати Хадсона-Одоя, який у 2017 році став чемпіоном світу зі збірною Англії U-17, у січні. Челсі не проти відпустити юного англійця, якщо в угоду про трансфер буде включено можливість зворотного викупу лівого вінгера.

Каллум Хадсон-Одой є вихованцем Челсі та перебуває у структурі синіх із 7-річного віку. У першій команді лондонців він дебютував у попередньому сезоні, а в першості 2018/19 провів 1 поєдинок. В інших турнірах в активі атакувального гравця 5 матчів (1 гол).

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