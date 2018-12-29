Пулішіч влітку стане гравцем Челсі, – Bild

Півзахисник дортмундської Борусії Крістіан Пулішіч узгодив особистий контракт із лондонським Челсі та в літнє трансферне вікно поповнить англійський гранд.

Перехід американця коштуватиме Челсі 50 млн євро, повідомляє Bild.

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За інформацією видання, Пулішіч вже узгодив деталі особистої угоди з лондонцями. Натомість керівництво Борусії Д пообіцяло не чинити перепон літньому трансферу атакувального хавбека. Раніше очікувалося, що "джмелі" вимагатимуть за перехід орієнтовно 70 млн євро, а Пулішіч переїде на Стемфорд Брідж у січні.

Крістіан Пулішіч виступає за Борусію Д із 2016 року. У нинішньому сезоні він провів 11 матчів у Бундеслізі, в яких забив 1 м'яч і віддав 2 результативні передачі.

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