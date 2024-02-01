Гранада віддала Баварії Сарагосу в оренду до кінця сезону. Як інформує офіційний сайт мюнхенського клубу, влітку пункт про викуп гравця автоматично набуде чинності – контракт Браяна з мюнхенським клубом діятиме до літа 2029 року.

Баварія підписала юного шведського форварда

Варто зауважити, що клубу домовилися про цей трансфер ще в грудні. Щоправда, Сарагоса мав дограти сезон у Гранаді, після чого перебратися до Мюнхена. Щоб забрати гравця вже взимку, Баварії до фіксованої суми трансферу (15 млн євро) додати ще 5 мільйонів за оренду.

У Мюнхені Сарагоса гратиме у футболці під 17-м номером. "Я перейшов до Баварії, щоб прогресувати в одному з найбільших клубів світу. Я дуже вдячний Гранаді за прекрасний час, проведений разом, і за все, що клуб зробив для мене. Я ніколи цього не забуду. Зараз я також відчуваю величезну підтримку в Баварії. Я з нетерпінням чекаю того, що буде далі. Ми ставимо перед собою високі цілі", – зазначив Сарагоса.

Зі зростом 164 сантиметри Браян став найнижчим гравцем у першій команді Баварії.

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