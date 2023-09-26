Ще на початку літа парижани здійснили спробу підписати центрбека Мілана Фікайо Томорі, але футболіст відмовив, навіть не взявши час для розгляду пропозиції. Англієць хотів залишитися в Італії.

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За інформацією Сalciomercato, лише після цього ПСЖ розпочав переговори з Баварією щодо Лукаса Ернандеса. Мюнхенці радо прийняли пропозицію у 45 млн євро, хоча самі купували француза за 80 мільйонів.

У ПСЖ Ернандес відразу став гравцем основного складу, зігравши вже 7 матчів у нинішньому сезону. Щоправда, Луїс Енріке використовує 27-річного гравця не в центрі, а на лівому фланзі захисту.

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