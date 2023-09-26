Баварія позбулася чемпіона світу завдяки лідеру Мілана, втративши майже половину трансферної суми
Захисник збірної Франції Лукас Ернандес не був трансферним пріоритетом ПСЖ.
Ще на початку літа парижани здійснили спробу підписати центрбека Мілана Фікайо Томорі, але футболіст відмовив, навіть не взявши час для розгляду пропозиції. Англієць хотів залишитися в Італії.
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За інформацією Сalciomercato, лише після цього ПСЖ розпочав переговори з Баварією щодо Лукаса Ернандеса. Мюнхенці радо прийняли пропозицію у 45 млн євро, хоча самі купували француза за 80 мільйонів.
У ПСЖ Ернандес відразу став гравцем основного складу, зігравши вже 7 матчів у нинішньому сезону. Щоправда, Луїс Енріке використовує 27-річного гравця не в центрі, а на лівому фланзі захисту.
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