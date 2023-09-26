Еще в начале лета парижане предприняли попытку подписать центрбека Милана Фикайо Томори, но футболист отказал, даже не взяв время для рассмотрения предложения. Англичанин хотел остаться в Италии.

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По информации Сalciomercato, только после этого ПСЖ начал переговоры с Баварией по Лукасу Эрнандесу. Мюнхенцы с радостью приняли предложение в 45 млн евро, хотя сами покупали француза за 80 миллионов.

В ПСЖ Эрнандес сразу стал игроком основного состава, сыграв уже 7 матчей в нынешнем сезоне. Правда, Луис Энрике использует 27-летнего игрока не в центре, а на левом фланге защиты.

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