Голова правління Баварії Карл-Хайнц Румменігге підтвердив інформацію, що клуб домовився з Ліверпулем про перехід півзахисника Тьягу Алькантари, повідомляє Bild.

Ліверпуль домовився про трансфер Алькантари за 30 мільйонів євро, – ЗМІ

"Я можу підтвердити, що Баварія нарешті досягла згоди з Ліверпулем. Тьягу дуже хотів спробувати щось нове під кінець кар'єри", – сказав Руменігге. Деталі трансферу наразі невідомі, проте раніше повідомлялось, що сторони узгодили перехід за 30 млн євро. До слова, у підписанні іспанця був зацікавлений особисто Юрген Клопп. Алькантарою також активно цікавився Манчестер Юнайтед.

Зазначимо, що за Баварію Тьягу виступає з 2013 року. У минулому сезоні Бундесліги 29-річний іспанець провів 24 матчі, в яких відзначився трьома голами. Також Алькантара виграв Лігу чемпіонів разом з мюнхенцями.

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