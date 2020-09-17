Председатель правления Баварии Карл-Хайнц Румменигге подтвердил, что клуб договорился с Ливерпулем о переходе полузащитника Тьягу Алькантары, сообщает Bild.

Ливерпуль договорился о трансфере Алькантары за 30 миллионов евро, – СМИ

"Я могу подтвердить, что Бавария наконец достигла соглашения с Ливерпулем. Тьягу очень хотел попробовать что-то новое в конце карьеры", – сказал Руменигге. Детали трансфера пока неизвестны, однако ранее сообщалось, что стороны согласовали переход за 30 млн евро. К слову, в подписании испанца был заинтересован лично Юрген Клопп. Алькантарой также активно интересовался Манчестер Юнайтед.

Отметим, что за Баварию Тьягу выступает с 2013 года. В прошлом сезоне Бундеслиги 29-летний испанец провел 24 матча, в которых отметился тремя голами. Также Алькантара выиграл Лигу чемпионов вместе с мюнхенцами.

Баварія – найкраща команда світу, або Чому ПСЖ програв фінал Ліги чемпіонів