Ліверпуль погодився підписати Тьягу Алькантару, повідомляє The Athletic з посиланням на власні джерела. Такий трансфер обійдеться "мерсисайдцям" у 30 млн євро.

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Інші деталі наразі невідомі. Перемовини активізувались після того, як Баварія дала зрозуміти, що угода про перехід повинна бути підписана до початку нового сезону Бундесліги – Баварія стартує у чемпіонаті Німеччини вже завтра, 18 вересня, матчем із Шальке.

До слова, у трансфері іспанця зацікавлений особисто Юрген Клопп, про що він не раз відкрити заявляв. Раніше також повідомлялось, що Алькантарою цікавиться Манчестер Юнайтед.

Зазначимо, що за Баварію Тьягу виступає з 2013 року. У минулому сезоні Бундесліги 29-річний іспанець провів 24 матчі, в яких відзначився трьома голами. Також Алькантара виграв Лігу чемпіонів разом з мюнхенцями.

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