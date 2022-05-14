"Я розмовляв із Лєвандовскі. Під час розмови він повідомив мені, що не хоче приймати нашу пропозицію щодо продовження контракту і хотів би покинути клуб. Роберт сказав, що хотів би спробувати щось нове. Однак наша позиція не змінилася – у Лєвандовскі контракт до 30 червня 2023 року. Це факт", – цитує Саліхаміджіча AS з посиланням Sky Germany.

Сенсаційний поворот у "справі Лєвандовскі" – Баварія готова продати форварда після його вчинку

Раніше повідомлялося, що у підписанні 33-річного форварда збірної Польщі зацікавлена Барселона. Водночас Спортивний директор Баварії запевнив, що мюнхенці поки не отримували жодної пропозиції від інших клубів.

Зауважимо, що нинішній сезон став для Лєвандовскі восьмим у складі Баварії, з якою він виграв 19 трофеїв, включно з перемогою у Лізі чемпіонів. Загалом Роберт зіграв за клуб із Мюнхена 374 матчі (344 голи, 72 асисти).

"Мов скалка в дупі": кому довірився Кріш і хто розлютив Гвардіолу – 5 наймогутніших агентських імперій