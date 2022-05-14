"Я разговаривал с Левандовски. Во время разговора он сообщил мне, что не хочет принимать наше предложение о продлении контракта и хотел бы покинуть клуб. Роберт сказал, что хотел бы попробовать что-нибудь новое. Однако наша позиция не изменилась – у Левандовски контракт до 30 июня 2023 года. Это факт", – цитирует Салихамиджича AS со ссылкой на Sky Germany.

Сенсационный поворот в "деле Левандовски" – Бавария готова продать форварда после его поступка

Ранее сообщалось, что в подписании 33-летнего форварда сборной Польши заинтересован Барселона. В то же время, Спортивный директор Баварии заверил, что мюнхенцы пока не получали ни одного предложения от других клубов.

Заметим, что нынешний сезон стал для Левандовски восьмым в составе Баварии, с которой он выиграл 19 трофеев, включая победу в Лиге чемпионов. В общей сложности Роберт сыграл за клуб из Мюнхена 374 матча (344 гола, 72 ассиста).

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