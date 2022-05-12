Якщо раніше мюнхенський клуб не збирався прощатися з 33-річний польським форвардом, то зараз боси "ротен" змінили свою думку. Баварія готова відпустити Лєвандовскі за 35-40 млн євро, щоб через рік не втратити його безкоштовно, інформує Bild.

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Клуб і гравець не можуть узгодити новий контракт. Відповідно, Баварія налаштована отримати за Роберта бодай якісь гроші, щоб провести перебудову в атаці. Останньою краплею стала поведінка Лєвандовскі після здобуття чемпіонського титулу – нападник святкував з командою лише годину, після чого поїхав зі стадіону. І навіть при цьому поляк більше часу приділив своїй дружині Анні та дітям, ніж партнерам по команді.

На думку керівництва Баварії, яка стає дедалі популярнішою, продаж Лєвандовскі матиме позитив для команди. Юліан Нагельсманн зможе зробити гру в атаці значно різноманітнішою, адже зараз все заточено виключно під Роберта. Сам гравець ще раніше натякав, що може змінити клуб.

Лєвадовскі виступає за Баварію з 2014 року. У сезоні 2021/22 поляк забив 49 голів у 45-ти матчах всіх турнірів.

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