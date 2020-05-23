Манчестер Сіті отримав божевільну знижку на лідера Марселя

Захисник Марселя Бубакар Камара має шанс покинути французький клуб під час літнього трансферного вікна.

Марсель готовий значно зменшити свої запити щодо вартості 20-річного гравця, щоб продати його в інший клуб, повідомляє L'Equipe.

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За інформацією видання, французи хотіли отримати за Камара близько 90 млн євро. Однак криза, спричинена пандемією коронавірусу, змусила керівництво клубу переглянути свої вимоги. Зазначається, що тепер Марсель може погодитися на вдвічі меншу пропозицію – 44 мільйони.

Додамо, що на перспективного захисника, який також може зіграти у півзахисті, претендують Реал, ПСЖ, Мілан, лондонський Арсенал, а фаворитом у боротьбі за гравця називають Манчестер Сіті.

До слова, контракт Камара з Марселем розрахований до літа 2022-го. Для молодого француза нинішній сезон уже 3-й на професіональному рівні. В рамках кампанії 2019/20 Бубакар провів 28 матчів у всіх турнірах, у яких забив 2 м'ячі.

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