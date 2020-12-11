Алаба відмовив Баварії та зібрався до Іспанії, – Marca
Універсал мюнхенської Баварії Давід Алаба визначився із пріоритетним варіантом продовження кар'єри.
Австрієць вийшов із перемовин з мюнхенцями щодо нового контракту, повідомляє Marca.
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Баварія відмовилася задовольнити фінансові апетити Алаби, тому тепер він налаштований покинути Альянц-Арену влітку. Після сезону оборонець отримає статус вільного агента й прагне перебратися до Іспанії. Ла Ліга – давня мрія вихованця Баварії.
Оскільки Барселона має фінансові проблеми, то Реал залишився єдиним варіантом для Алаби на Піренеях. Боси "вершкових" зацікавлені в підписанні універсального виконавця, оскільки керманич мадридців Зінедін Зідан має брак якісних гравців в обороні.
У нинішньому сезоні Давід Алаба провів 15 матчів у всіх турнірах, у яких забив 1 м'яч і оформив 1 асист.
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