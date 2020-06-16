toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Франція
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ ДИНАМО

ПСЖ прагне замінити свого капітана зіркою Баварії

15:51 141 Читать на русском
ПСЖ прагне замінити свого капітана зіркою Баварії
Девід Алаба / Getty images

Французький ПСЖ в кінці нинішнього сезону попрощається з бразильцем Тьягу Сілвою.

Замінити 35-річного капітана чинних чемпіонів Франції може універсал мюнхенської Баварії Девід Алаба, повідомляє Sky Sports.

80-мільйонний захисник Баварії може замінити Тьягу Сілву в ПСЖ

За інформацією видання, ПСЖ подобається вміння австрійця якісно зіграти на кількох позиціях. Алаба може допомогти ПСЖ простіше пройти через процес перебудови, адже цього літа Париж покинуть відразу кілька захисників – окрім Сілви, це Меньє та Курзава.

До слова, Алаба і Баварія далекі від продовження контракту, що може змусити мюнхенців продати гравця в найближче трансферне вікно. Якщо цього не станеться, то влітку 2021-го оборонець піде безкоштовно. У нинішньому сезоні Девід Алаба провів 28 матчів у всіх турнірах, у яких забив 1 м'яч і віддав 2 результативні передачі.

ПСЖ точно втратить ще чотирьох гравців – серед них капітан і найкращий бомбардир

blog_ava
Барселона відмовилася від 150 млн Манчестер Юнайтед – "дияволи" за крок від трансферу форварда каталонців без торгів
11:28
4185
Теги
Девід Алаба Девід Алаба Баварія Баварія ПСЖ ПСЖ Франція Тьягу Сілва Тьягу Сілва
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
21
год
:
16
хв
Минай
14:00
Динамо
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук