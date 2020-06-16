ПСЖ прагне замінити свого капітана зіркою Баварії

Французький ПСЖ в кінці нинішнього сезону попрощається з бразильцем Тьягу Сілвою.

Замінити 35-річного капітана чинних чемпіонів Франції може універсал мюнхенської Баварії Девід Алаба, повідомляє Sky Sports.

80-мільйонний захисник Баварії може замінити Тьягу Сілву в ПСЖ

За інформацією видання, ПСЖ подобається вміння австрійця якісно зіграти на кількох позиціях. Алаба може допомогти ПСЖ простіше пройти через процес перебудови, адже цього літа Париж покинуть відразу кілька захисників – окрім Сілви, це Меньє та Курзава.

До слова, Алаба і Баварія далекі від продовження контракту, що може змусити мюнхенців продати гравця в найближче трансферне вікно. Якщо цього не станеться, то влітку 2021-го оборонець піде безкоштовно. У нинішньому сезоні Девід Алаба провів 28 матчів у всіх турнірах, у яких забив 1 м'яч і віддав 2 результативні передачі.

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