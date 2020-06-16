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Бавария подписала таланта ПСЖ, – Bild

19:50 70 Читати українською
Бавария подписала таланта ПСЖ, – Bild
Ньянзу Куасси / AFP

Юный защитник французского Пари Сен-Жермен Танге Ньянзу Куасси переезжает в чемпионат Германии.

18-летний центрбек станет игроком Баварии этим летом, утверждает Bild.

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Куасси и мюнхенцы уже согласовали детали сотрудничества. В Баварию защитник переберется в статусе свободного агента. Наставник парижан Томас Тухель до последнего пытался удержать Куасси на Парк де Пренс, считая его одним из самых перспективных игроков своего поколения. Однако, Бавария сработала быстрее. Спортивный директор мюнхенцев Хасан Салихамиджич следил за центрбеком в течение года.

Сезон 2019/20 стал для Ньянзу Куасси дебютным на профессиональном уровне. Он успел сыграть 13 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 мяча и оформил 1 ассист.

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