Баварія визначила Араухо головним кандидатом на підсилення оборони. Мюнхенці підготували 70 мільйонів євро на трансфер і готові заплатити навіть більше, повідомляє інсайдер Флоріан Плеттенберг.

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Барселона не хоче втрачати найбільш стабільного захисника та одного з капітанів команди. Рональда не відпустять навіть за 80 млн. Контракт уругвайця розрахований до літа 2026-го.

Баварія бачить в Араухо вирішення всіх проблем. Його в Мюнхені називають "Кейном для захисту". Зараз в центрі оборони Баварії конкурують де Лігт, Упамекано та Кім.