Товариські матчі

Баварія – Монако – 4:2

Голи: Лаймер, 31 Мусіала, 42, Гнабрі, 45 (пен), Сане 68 – Мінаміно, 29, Бен-Єддер, 64 (пен)

Ліверпуль – Дармштадт – 3:1

Голи: Салах, 5, Жота, 8, Діас, 59 – Хонсак, 10

Монако під керівництвом Аді Хюттера зазнав чергової невдачі. В минулій зустрічі монегаски поступилися Арсеналу в серії пенальті (5:4), а тепер програли мюнхенцям. Тріо Баварії Коман-Тель-Гнабрі постійно навантажували оборону Монако. Попри те, що Мінаміно забив перший голу у зустрічі, монегаскам не вдалося довго втримувати перевагу. В першому таймі Баварія тричі вразила ворота представника французького чемпіонату. Бен-Єддер з пенальті скоротив відставання, однак мюнхенці знову вийшли вперед.

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Ліверпуль завершував свою передсезонну підготовку матчем проти новачка Бундесліги. Дармштадт відчув силу атак мерсисайдців вже на перших хвилинах матчу. Салах та Жота швидко подвоїли перевагу своєї команди. Німцям вдалося забити гол і скоротити відставання, втім Ліверпуль продовжував тиснути на ворота суперника. Вже після перерви черговий кутовий удар у виконанні Собослая приніс користь. Діас ефектним пострілом переправив м'яч у ворота, поставивши крапку в матчі.

Here's how @MoSalah gave us the lead at Deepdale, converting from van Dijk's flick on after Szobo's corner pic.twitter.com/kYoZaYs4NX — Liverpool FC (@LFC) August 7, 2023