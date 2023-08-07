Саудівська Аравія не втомлюється підривати трансферний ринок. Черговою зіркою в полі їхнього зору став Мохамед Салах, але єгиптянин не планує покидати АПЛ, повідомляє Goal.

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Претендентом на Салаха став Аль-Іттіхад, який готовий заплатити Ліверпулю 60 мільйонів євро за трансфер, а для гравця підготував 180 мільйонів зарплати за два сезони. Втім, ні така щедра пропозиція, ні перспектива зіграти в одній команді з Бензема, Фабінью і Канте не переконали Мохамеда.

Щоб остаточно розвіяти сумніви, агент Салаха Рамі Аббас вирішив написати у Twitter: "Якби ми розглядали можливість відходу з Ліверпуля цього року, ми б не продовжили контракт із клубом минулого літа. Мохамед, як і раніше, відданий Ліверпулю".

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