Товарищеские матчи

Бавария – Монако – 4:2

Голы: Лаймер, 31 Мусиала, 42, Гнабри, 45 (пен), Сане 68 – Минамино, 29, Бен-Йеддер, 64 (пен)

Ливерпуль – Дармштадт – 3:1

Голы: Салах, 5, Жота, 8, Диас, 59 – Хонсак, 10

Монако под руководством Ади Хюттера потерпел очередную неудачу. В прошлой встрече монегаски уступили Арсеналу в серии пенальти (5:4), а теперь проиграли мюнхенцам. Трио Баварии Коман-Тель-Гнабри постоянно нагружали оборону Монако. Несмотря на то, что Минамино забил первый гол во встрече, монегаскам не удалось долго удерживать преимущество. В первом тайме Бавария трижды поразила ворота представителя французского чемпионата. Бен-Йеддер с пенальти сократил отставание, однако мюнхенцы снова вышли вперед.

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Ливерпуль завершал свою предсезонную подготовку матчем против новичка Бундеслиги. Дармштадт почувствовал силу атак мерсисайдцев уже на первых минутах матча. Салах и Жота быстро удвоили преимущество своей команды. Немцам удалось забить гол и сократить отставание, впрочем, Ливерпуль продолжал давить на ворота соперника. Уже после перерыва очередной угловой удар в исполнении Собослая принес пользу. Диас эффектным выстрелом переправил мяч в ворота, поставив точку в матче.

Here's how @MoSalah gave us the lead at Deepdale, converting from van Dijk's flick on after Szobo's corner pic.twitter.com/kYoZaYs4NX — Liverpool FC (@LFC) August 7, 2023