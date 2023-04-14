Сенегальський гравець Баварії через те, що напав на свого одноклубника і розбив йому губу нарвався на суворість cвого клубу. Керівництво мюнхенців вже оголосило, що Мане буде оштрафований та пропустить найближчий матч.

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Як повідомляє Bild, Баварія оштрафувала вінгера на півмільйона євро. Німецьке видання зазначає, що Лерой Сане попросив клуб не виганяти Садьйо Мане і не карати його суворо. Між собою гравці все владнали.

Нагадаємо, що у гравців Баварії виникла сутичка після матчу Ліги чемпіонів з Манчестер Сіті. Сане образив Мане, в результаті чого виникла бійка.

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