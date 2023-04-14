Сенегальский игрок Баварии из-за того, что напал на своего одноклубника и разбил ему губу, нарвался на строгость своего клуба. Руководство мюнхенцев уже объявило, что Мане будет оштрафован и пропустит ближайший матч.

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Как сообщает Bild, Бавария оштрафовала вингера на полмиллиона евро. Немецкое издание отмечает, что Лерой Сане попросил клуб не выгонять Садио Мане и не наказывать его строго. Между собой игроки все утрясли.

Напомним, что у игроков Баварии возникла стычка после матча Лиги чемпионов с Манчестер Сити. Сане оскорбил Мане, в результате чего возникла потасовка.

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