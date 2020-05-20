Баварія офіційно продовжила контракт з Нойєром

Голкіпер збірної Німеччини Мануель Нойєр вирішив продовжити свою співпрацю з Баварією.

Новий контракт капітана мюнхенців розрахований до 30 червня 2023 року, інформує офіційний сайт клубу.

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Жодних фінансових подробиць сторони не повідомляють. Раніше преса писала, що Нойєр вимагав найбільшу зарплату серед всіх гравців Баварії – більш ніж 20 млн євро на рік. 34-річний голкіпер збірної Німеччини виступає за Баварію з 2011-го – у 374 матчах за мюнхенський клуб він пропустив 266 голів.

Додамо, що раніше Баварія узгодила нові контракти з тренером Гансом Фліком та форвардом Томасом Мюллєром.

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