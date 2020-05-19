Манчестер Сіті не зможе продовжити контракт Сане – Баварія все ближча до трансферу німця

Німецький півзахисник англійського Манчестер Сіті Лерой Сане має шанс повернутися в Бундеслігу.

Сане категорично відмовляється продовжувати контракт з "містянами", повідомляє німецьке видання Sky Sport. Чинна угода завершується влітку 2021 року.

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За інформацією видання, це може допомогти Лерою повернутися в Бундеслігу, де у його послугах зацікавлена Баварія. Наразі мюнхенці ніяк не можуть узгодити з Ман Сіті суму трансферу. Англійці не хочуть відпускати гравця за "копійки", а Баварія не бачить сенсу переплачувати за гравця, який через рік стане вільним агентом.

Нагадаємо, нинішній сезон Сане пропустив через важку травму, лише нещодавно зірка Сіті повернувся до тренувань. Всього за чотири сезони в складі Манчестер Сіті Лерой провів 134 матчі, в яких забив 34 голи та віддав 45 асистів.

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