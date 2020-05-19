toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Німеччина
НІМЕЧЧИНА АНДРІЙ ШЕВЧЕНКО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ КОРОНАВІРУС

Манчестер Сіті не зможе продовжити контракт Сане – Баварія все ближча до трансферу німця

13:29 418 Читать на русском
Манчестер Сіті не зможе продовжити контракт Сане – Баварія все ближча до трансферу німця
Лерой Сане / фото: Манчестер Сіті

Німецький півзахисник англійського Манчестер Сіті Лерой Сане має шанс повернутися в Бундеслігу.

Сане категорично відмовляється продовжувати контракт з "містянами", повідомляє німецьке видання Sky Sport. Чинна угода завершується влітку 2021 року.

Баварія домовилась про контракт із Сане – залишилось переконати Манчестер Сіті

За інформацією видання, це може допомогти Лерою повернутися в Бундеслігу, де у його послугах зацікавлена Баварія. Наразі мюнхенці ніяк не можуть узгодити з Ман Сіті суму трансферу. Англійці не хочуть відпускати гравця за "копійки", а Баварія не бачить сенсу переплачувати за гравця, який через рік стане вільним агентом.

Нагадаємо, нинішній сезон Сане пропустив через важку травму, лише нещодавно зірка Сіті повернувся до тренувань. Всього за чотири сезони в складі Манчестер Сіті Лерой провів 134 матчі, в яких забив 34 голи та віддав 45 асистів.

Сане зробив вибір між Гвардіолою та Мюнхеном – Баварія дає мізерні гроші, Манчестер Сіті у безвиході

blog_ava
Бурда розповів про свої бійцівські навички – із гравцем Динамо краще не жартувати
10:00
1807
Теги
Німеччина Баварія Баварія Манчестер Сіті Манчестер Сіті Лерой Сане Лерой Сане
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
4
дн
:
1
год
:
8
хв
Падерборн
16:30
Хоффенхайм
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук