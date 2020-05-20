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Бавария официально продлила контракт с Нойером

16:32 58 Читати українською
Бавария официально продлила контракт с Нойером
Мануэль Нойер / Getty Images

Голкипер сборной Германии Мануэль Нойер решил продолжить свое сотрудничество с Баварией.

Новый контракт капитана мюнхенцев рассчитан до 30 июня 2023 года, информирует официальный сайт клуба.

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Никаких финансовых подробностей стороны не сообщают. Ранее пресса писала, что Нойер требовал самую большую зарплату среди всех игроков Баварии – более 20 млн евро в год. 34-летний голкипер сборной Германии выступает за Баварию с 2011-го – в 374 матчах за мюнхенский клуб он пропустил 266 голов.

Добавим, что ранее Бавария согласовала новые контракты с тренером Гансом Фликом и форвардом Томасом Мюллером.

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Германия Мануэль Нойер Мануэль Нойер Бавария Бавария Главное
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